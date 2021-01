Coppa Italia, Lukaku trascina l’Inter: i nerazzurri vincono ai supplementari contro la Fiorentina

L’Inter batte la Fiorentina 2-1, decisiva la rete di Lukaku nei supplementari dopo l’1-1 dei regolamentari. Alla rete di Vidal aveva risposto Kouamè.

LA PARTITA

I nerazzurri approcciano bene la partita, controllando la gara nel primo tempo con diverse occasioni pericolose. La rete del vantaggio dell’Inter arriva intorno al 40′ e porta la firma di Arturo Vidal, al primo gol con la maglia nerazzurra. Negli ultimi istanti della prima frazione di gioco la Fiorentina si vede assegnata un rigore inesistente per un presunto fallo di Skriniar su Kouamè, ma Massa annulla la decisione dopo aver controllato l’azione al Var. La Fiorentina cambia piglio nella ripresa e pareggia al 56′ con lo stesso Kouamè. La squadra di Conte torna alla carica e fallisce una grande chance con Sanchez. Non basta per la vittoria, match che si allunga ai supplementari.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Quarta, Igor; Caceres (52′ Venuti), Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Biraghi; Eysseric (51′ Vlahovic), Kouamé. A disp. Brancolini, Dragowski, Duncan, Pezzella, Barreca, Montiel, Krastev, Dalle Mura, Callejon All. Prandelli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar (60′ De Vrij), Ranocchia, Kolarov; Young (68′ Hakimi), Gagliardini (80′ Barella), Eriksen, Vidal, Perisic; Sanchez, Lautaro (68′ Lukaku). A disp. Padelli, Radu, Brozovic, Bastoni. All. Conte.