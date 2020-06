Coppa Italia, la Juventus annuncia il rimborso dei biglietti

Juventus – Milan si giocherà in uno Stadium deserto. L’ultima volta che avvenne era il 9 marzo e anche in quella circostanza i bianconeri affrontavano l’altra milanese, ovvero l’Inter. I tifosi dovranno assistere da casa, ma per loro è arrivata una buona notizia. La Juventus infatti ha affermato che i biglietti della sfida con il Milan saranno rimborsati.

Il comunicato

Questa la nota apparsa sul sito ufficiale bianconero: “Vista l’assoluta peculiarità del contesto nazionale, Juventus F.C. ha deciso – in eccezionale deroga alla recente normativa applicabile, nonché alle condizioni contrattuali attualmente in vigore – di rimborsare il prezzo del biglietto singolo acquistato e pagato dai tifosi attraverso i canali di vendita ufficiali per la partita Juventus F.C. vs Milan di Coppa Italia, inizialmente programmata per il 4.03 e poi posticipata al 12.06 a porte chiuse su ordine della Pubblica Autorità”.