La Roma ci è ricaduta. Dopo aver perso con il Verona a tavolino il match di campionato, stavolta si è ripetuta anche in Coppa Italia. Il Giudice sportivo ha assegnato la vittoria allo Spezia a tavolino giocata martedì scorso con il classico 0-3 sanzionando la squadra di Fonseca per aver effettuato durante il match finito ai supplementari sei sostituzioni. Sul campo era finita 4-2 per gli aquilotti. Tabellino azzerato dunque.