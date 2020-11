Coppa Italia, la Spal elimina il Monza

Cominciato con il match Spal-Monza il quarto turno eliminatorio di Coppa Italia. La squadra estense ha vinto con il punteggio di 2-0 accedendo agli ottavi di finale dove incontrerà il Sassuolo. Reti dell’undici di mister Marino messe a segno da Paloschi su rigore e Brignola entrambe nella ripresa. Dopo aver eliminato il Bari e il Crotone ai rigori, gli emiliani riescono a imporsi in casa contro i lombardi, reduci dalle vittorie sulla Triestina ai rigori e sul Pordenone. Avvio convincente degli uomini di Marino che si rendono piu’ volte pericolosi ma non riescono a finalizzare, mentre il Monza fa fatica a costruire. Sul finire di primo tempo finalmente il gioco degli ospiti si fa meno compassato e arriva la vera prima occasione, ma il sinistro di Colpani dalla distanza termina a lato. Nella ripresa altra buona chance per la Spal che al 53′ va vicinissimo al vantaggio con il colpo di testa di Castro, ma Di Gregorio si oppone e salva i suoi. Al minuto 62 sugli sviluppi di bella ripartenza degli emiliani Brignola imbecca Paloschi che viene steso da Scaglia. Per il direttore di gara non ci sono dubbi: calcio di rigore. Dal dischetto si presenta il numero 9 biancazzurro che spiazza Di Gregorio. Brignola chiude la partita al 70′ con un gran gol: dopo aver percorso tutta la meta’ capo, salta Fossati e con un chirurgico sinistro a giro firma il 2-0. Sempre per la Serie B domani toccherà a Empoli-Brescia, mentre il Cosenza sarà a Parma e l’Entella sul campo del Torino.