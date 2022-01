Coppa Italia, l’Atalanta stende il Venezia: 2-0 firmato da Muriel e Mahele

La Dea approda ai quarti di finale

Alle 17:30 è andato in scena l'ottavo di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Venezia . I bergamaschi battono i lagunari con un 2-0 firmato da Muriel e Mahele : la squadra di Gasperini la sblocca subito al 12' col terzo gol consecutivo dell'attaccante colombiano, dopo la doppietta in campionato con l' Udinese . A chiudere i conti ci pensa poi l'esterno danese, al secondo gol di fila dopo quello col club friulano.

La Dea approda dunque ai quarti di finale dove troverà la vincente tra Napoli e Fiorentina che andrà in scena domani alle 18. Per i lagunari, invece, si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo quella in campionato contro il Milan. La squadra di Zanetti potrà dunque concentrarsi ora all'obiettivo salvezza, vista la difficile situazione di classifica.