Coppa Italia, Lazio ai quarti: Parma beffato e piegato 2-1 nel finale

La Lazio tira un sospiro di sollievo. L’obiettivo è raggiunto: la formazione biancoceleste è ai quarti di finale. Ma che fatica per piegare il Parma di D’Aversa. La squadra di Roberto D’Aversa lotta e accarezza l’idea di giocarsi la qualificazione almeno ai supplementari. Solo un episodio sfortunato nel finale fa la differenza.

MATCH

Nei primi venti minuti la Lazio domina in lungo e in largo. Anzi, a un certo punto, viene da pensare che stia persino vanificando una netta superiorità. Al 14′ Muriq entra in area e colpisce il palo a portiere battuto. Passano sette minuti e tocca a Pereira imitare il compagno, scheggiando lo stesso legno. Ma sessanta secondi dopo la Lazio va avanti con il colpo di testa vincente. Il Parma prova a scuotersi e impegna Strakosha con la conclusione di Sprocati sul finire del primo tempo. Nella ripresa la Lazio sembra in grado di controllare, ma al 70′ arriva la grande occasione per gli ospiti che colpiscono la traversa da distanza ravvicinata con Mihaila. Lo stesso Mihaila trova il pari arrivando a tu per tu con Strakosha. A scacciare la paura nella squadra di Simone Inzaghi ci pensa Muriqi che colpisce di testa e manda la palla sul palo. La sfera rimbalza sulla sfera di Colombo che fa autogol. Finisce 2-1 per la Lazio.