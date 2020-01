Coppa Italia, Lazio qualificazione sul velluto: 4-0 alla Cremonese

La Lazio non smette di vincere. I biancocelesti dominano anche gli ottavi di Coppa Italia, strapazzando la Cremonese con un netto 3-0. Si intuisce presto che per gli ospiti allenati da Rastelli non sarà una serata facile. Al 10′ Patric insacca dopo un’uscita non perfetta di Agazzi su cross di Jony. Passano quindici minuti e arriva il raddoppio di Parolo, bravo ad inserirsi su un nuovo cross di Jony. La reazione dei grigiorossi non sembra esserci. Anzi, è Parolo a impegnare severamente Ravaglia, subentrato al posto di Agazzi infortunato. Nella ripresa, un calcio di rigore assegnato agli uomini di Inzaghi chiude la partita. Immobile realizza dal dischetto spiazzando il portiere. La Cremonese tenta di pungere nel finale, ma senza incidere. Al contrario arriva il quarto gol di Bastos con un colpo di testa. Finisce 4-0 per la Lazio. I biancocelesti sono ai quarti di finale.