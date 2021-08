Coppa Italia, le partite in programma e dove vederle in tv

Si disputano stasera quattro incontri

Il Brescia gioca la coppa Italia per la 72° volta nella propria storia: miglior risultato centrato dalle “rondinelle” nel torneo l’accesso alle semifinali, stagione 2001/02.

Inedita la sfida tecnica fra Francesco Modesto e Pippo Inzaghi. Da giocatori 3 incroci, tutti vinti dal neo-mister delle “rondinelle”, con ben 12 gol segnati dal “suo” Milan in 270’, 4 dei quali proprio da Inzaghi, fra cui la tripletta del 12 febbraio 2006, serie A, Reggina-Milan 1-4.

Ternana sempre in rete nelle ultime 36 partite ufficiali, 97 marcature totali, alla media di 2,69 per incontro. Ultimo digiuno rossoverde lo 0-0 del “Liberati” contro il Palermo, datato 7 ottobre 2020.

Confronto tecnico inedito tra Sinisa Mihajlovic e Cristiano Lucarelli. Da giocatori 7 incroci ufficiali, senza pareggi: in vantaggio l’attuale coach rossoblu per 6 successi contro 1 dell’attuale mister rossoverde.

Sono 35 i confronti ufficiali in Campania fra le due squadre: 15 i successi della Salernitana (ultimo 2-1 nella serie C 2014/15), 12 i pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2020/21) e 8 vittorie calabresi (ultima 2-0 nella serie B 2009/10).

Partecipazione numero 37 alla coppa Italia per la Salernitana: massimo risultato centrato dai granata campani l’accesso agli ottavi di finale nelle edizioni 2000/01 e 2008/09.

Sampdoria alla 65a partecipazione in coppa Italia: 4 i titoli vinti dal sodalizio blucerchiato, nelle edizioni 1984/85, 1987/88, 1988/89 e 1993/94). Gara ufficiale numero 100 in maglia blucerchiata per Albin Ekdal.