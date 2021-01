Coppa Italia, Napoli bello a metà, ma in semifinale: Spezia battuto 4-2

Il Napoli mostra ancora una volta pregi e difetti. Stavolta prevalgono le virtù, grazie a un primo tempo stellare, concluso sul 4-0 ai danni dello Spezia. Nella ripresa, le consuete amnesie giocano brutti scherzi agli azzurri che rischiano troppo nel finale e permettono ai liguri di riaprire parzialmente il match. Non basta per cambiare l’inerzia del quarto di finale. I partenopei approdano in semifinale, dove affronteranno l’Atalanta.

IL MATCH

Bastano cinque minuti per sbloccare l’incontro. Lo 0-0 si rompe grazie a una prodezza di Koulibaly che infila il portiere avversario con un pregevole colpo di tacco e porta in vantaggio il Napoli. Gli azzurri sono più sciolti e continuano a macinare gioco. Al 20′ arriva il raddoppio: Demme trova Lozano che supera l’estremo difensore con un tiro potente. Passano dieci minuti e c’è il 3-0, firmato stavolta da Politano. L’ex Inter batte Krapikas con un pregevole pallonetto. Sul finire del primo tempo il Napoli cala il poker: Elmas entra in area e indovina l’angolo giusto con un diagonale pregevole. Nella ripresa gli azzurri controllano, ma dal 70′ parte la rimonta dello Spezia: Gyasi va in gol con un tocco ravvicinato, mentre Acampora accorcia le distanze con una conclusione deviata da Manolas. Non è sufficiente per continuare la rimonta. Il Napoli vince 4-2 e passa in semifinale.