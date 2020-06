Coppa Italia, Napoli in finale: l’Inter sbatte su Ospina, al San Paolo è 1-1

Sarà Juventus-Napoli la finale di Coppa Italia 2019-20. Gli azzurri di Gennaro Gattuso confermano l’ottimo feeling con la competizione che li ha visti eliminare Perugia e Lazio. Eliminata l’Inter di Antonio Conte che paga la sconfitta interna nella gara d’andata e al San Paolo non va oltre l’1-1. L’ultimo atto della coppa nazionale si svolgerà mercoledì 17 giugno.

LA GARA – Centoventi secondi d’orologio e l’Inter è già in vantaggio: calcio d’angolo di Eriksen e leggera deviazione di Di Lorenzo, che trae in inganno Ospina. Il gol ringalluzzisce i nerazzurri che provano a spingere in contropiede negli spazi lasciati scoperti dalla difesa azzurra. I padroni di casa si rendono pericolosi principalmente con le conclusioni da fuori area di Insigne e Mertens. Ben diversa la concretezza degli uomini di Conte che vanno vicinissimi al raddoppio con Lukaku e Candreva: prodigioso Ospina in entrambe le occasioni. Proprio il portiere colombiano si riscatta inventando sugli sviluppi di un corner un assist clamoroso per il contropiede di Insigne che si ritrova davanti ad Handanovic: palla in mezzo per Mertens che trafigge il portiere sloveno. E’ la rete della qualificazione per la finale. Nella ripresa l’Inter tenta disperatamente di ribaltare il risultato. Calano i ritmi, ma i nerazzurri continuano a spingere. Sanchez manca la porta dopo una bella azione, mentre Eriksen trova ancora pronto Ospina sulla sua conclusione su punizione. Il danese ci riprova su invito di tacco del compagno cileno, ma l’estremo difensore del Napoli si esalta con un tuffo strepitoso all’angolino sinistro.