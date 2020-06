Coppa Italia, Napoli-Inter: le formazioni ufficiali

La Coppa Italia completa il quadro delle semifinali. Dopo Juventus-Milan, tocca a Napoli e Inter scendere in campo. Le due squadre ripartiranno dallo 0-1 dell’andata a San Siro, quando una perla di Fabian Ruiz sbloccò il risultato a favore degli azzurri, vincitori del primo match. I nerazzurri saranno chiamati a vincere con almeno due gol di scarto per qualificarsi alla finalissima contro la Juventus. Per entrambi i club si tratta della prima gara dopo lo stop generale imposto dall’emergenza Coronavirus. Queste le formazioni scelte dai tecnici Gennaro Gattuso e Antonio Conte:

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku.