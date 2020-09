Coppa Italia, Padova passa a Frosinone, Pescara ok ai rigori con i dilettanti del Notaresco

Giornata ricca di partite per il secondo turno di Coppa Italia. Nel pomeriggio ottimo exploit del Padova che ha battuto in trasferta il Frosinone di Nesta, rimasto in B dopo la sconfitta in finale con lo Spezia negli ultimi playoff. Il gol di Tabanelli al 19′ illude il Frosinone che subisce le reti di Della Latta (doppietta al 21′ e al 43′) e Soleri (34′). Nel prossimo turno la squadra di Mandorlini affronterà la Fiorentina. Sofferta qualificazione del Pescara che solo dopo i calci di rigore ha eliminato il Notaresco. All’Adriatico, la squadra di Oddo, in formazione “sperimentale”, non va oltre l’1-1 nei 90 minuti regolamentari contro la squadra teramana di Serie D. Il vantaggio biancazzurro, ottenuto grazie a Riccardi al 25’, viene annullato dal pareggio ospite di Banegas al 34’.Capone e Cancelli sbagliano dal dischetto al terzo turno, Omeonga e Blando all’ottavo, al decimo sbaglia ancora Sorini e la vittoria è del Pescara. Il Perugia ha travolto in trasferta l’Ascoli.

Le partite giocate: