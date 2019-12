Coppa Italia, Parma agli ottavi: Frosinone k.o. al 92′, finisce 2-1 al Tardini

Non senza qualche difficoltà, il Parma vince contro il Frosinone 2-1 nel Quarto Turno di Coppa Italia e accede così agli ottavi della competizione, dove a gennaio sfiderà la Roma di Paulo Fonseca. Difficoltà al Tardini arrivate per gli uomini di D’Aversa soprattutto per il risultato, sempre in bilico, nonostante un dominio territoriale piuttosto netto e un numero di occasioni create davvero elevato.

IL MATCH – Con tante seconde linee in campo, i ducali hanno creato un numero altissimo di occasioni dal gol nel primo tempo, finito però solo 1-0 con gran mancino a giro da parte di Siligardi, certamente fra i più positivi. E quando sei solo sopra di un gol, i rischi sono sempre dietro l’angolo: al 71′, infatti, cross di Eguelfi, stop di Trotta in area e girata mancina che non lascia scampo a Colombi. Addirittura la squadra di Nesta, militante in Serie B, rischia il colpaccio al minuto 82: Pezzella regala palla a Citro, solo davanti al portiere mette sull’esterno della rete. Allo scadere Kucka si guadagna calcio di rigore, nel recupero Hernani non sbaglia: 2-1, scacciati gli incubi e Parma agli ottavi.