Coppa Italia, Parma-Roma: le formazioni ufficiali

Si concludono gli ottavi di finale di Coppa Italia. La Juventus conoscerà la sua avversaria ai quarti: sarà la vincente tra Parma e Roma. I gialloblu sono reduci dalla vittoria sul Lecce in campionato, mentre i giallorossi hanno subito due sconfitte in altrettanti incontri nel nuovo anno. In campionato le due squadre si sono già affrontate al Tardini, stadio sede dell’ultimo ottavo della coppa nazionale: vinse il Parma per 2-0. Fischio d’inizio alle ore 21.15. Queste le scelte di formazione di Roberto D’Aversa e Paulo Fonseca:

Parma (4-3-3): Colombi; Laurini, Dermaku, Gagliolo, Pezzella; Kurtic, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Cornelius, Kucka

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Pellegrini, Perotti; Kalinic