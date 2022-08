Coppa Italia, passano Cagliari e Udinese

Successo dei sardi per 3-2 e dei friulani per 2-1

Nei due match dei trentaduesimi di Coppa Italia giocati nel pomeriggio, passano il turno il Cagliari e l'Udinese. Qualche patema in più per i sardi che hanno rimontato nel finale il Perugia vincendo 3-2. Più facile il compito per l'Udinese che ha superato la Feralpisalò col punteggio di 2-1. Prossimo turno il 19 ottobre e il Cagliari giocherà contro una tra Bologna e Cosenza, che si affronteranno lunedì.