Coppa Italia, rinviata anche Napoli-Inter di giovedì

L’emergenza coronavirus blocca il mondo del calcio. Anche la Coppa Italia, così come il campionato di Serie A subisce uno stop. Dopo l’annuncio del rinvio di Juventus-Milan, semifinale prevista in data odierna, ecco la decisione anche sull’altra gara, quella prevista per domani giovedì 5 marzo.

Come annuncia La Gazzetta dello Sport, anche Napoli-Inter è stata rinviata per ragioni di sicurezza. Niente porte chiuse, ma gara che andrà recuperata in data da destinarsi. Sembra sempre più plausibile, quindi, la decisione di sospendere anche le altre competizioni con il campionato di Serie A a forte rischio anche nei prossimi weekend.