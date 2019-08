Coppa Italia, risultati, marcatori e accoppiamenti secondo turno

Si è giocato questa sera il primo turno di Coppa Italia. Quindici le partite disputate. Nel secondo turno, che andrà in scena il prossimo fine settimana, entreranno nel tabellone le squadre di Serie B.

Questi i risultati della serata:

Südtirol-Città di Fasano: 4-2 8′ Morosini (S), 54 Romero (S), 63′ e 83′ Corvino (F), 73′ Ierardi (S), 89′ Mazzocchi (S)

Adriese-FeralpiSalò: 0-1 53′ Scarsella (F)

Carrarese-Fermana: 6-5 d.c.r. (1-1 al 120’) 24′ Cognigni (F), 63′ Valente (C)

Ravenna-Sanremese: 1-0 8′ Raffini (R)

Piacenza-Viterbese: 4-3 d.c.r. (1-1 al 120’) 94′ Svidercoschi (V), 97′ Sylla (P)

Monza-Alessandria: 2-0 6′, Iocolano (M), 33′ Brighenti (M),

Pro Patria-Matelica: 1-0 72′ Defendi (P)

Catanzaro-Casertana: 4-1 d.t.s (1-1 al 90’) 48′ Cali (CT), 84′ Cavallini (CS), 94′ e 109′ Nicastro (CT), 103′ Kanoute (CT)

Triestina-Cavese: 3-1 8′ e 17′ Granoche (T), El Ouazni (43′), 86′ Ferretti (T)

Catania: Fanfulla: 3-0 13′ Di Piazza (C), 42′ Sarno (C), 79′ Curiale (C)

Imolese-Sambenedettese: 7-6 d.c.r (3-3 al 120’) 26′ e 113′ Cernigoi (S), 51′ Tentoni (I), 59′ Padovan (I), 64′ Rapisarda (S), 102′ Lath (I)

Monopoli-Ponsacco: 4-1 3′ De F. C. (M), 8′ e 25′ Donnarumma (M),20′ Tehe (P), 77′ Cupone (M),

Siena-Mantova: 0-2 40′ Scotto (M), 55′ Guccione (M)

Arezzo-Turris: 1-0 56′ Belloni (A)

Potenza-Lanusei 2-0 60′ Longo (P), 81′ Ferri (P)

Di seguito tutti gli accoppiamenti, con le gare che si giocheranno domenica 11 agosto:

Perugia-Triestina

Spezia-Pro Patria

Cremonese-Francavilla

Empoli-Reggina/Vicenza

Pescara-Mantova

Benevento-Monza

Chievo-Ravenna

Crotone-Arezzo

Pordenone-FeralpiSalò

Salernitana-Catanzaro

Juve Stabia-Imolese

Ascoli-Pro Vercelli

Trapani-Piacenza

Venezia-Catania

Frosinone-Carrarese

Cosenza-Monopoli

Entella-Sudtirol

Pisa-Potenza