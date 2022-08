Coppa Italia, risultati preliminari e accoppiamenti prossimo turno

Prossimo turno entrano in campo le squadre di A

Si sono giocate le prime quattro partite della Coppa Italia 2022/2023: nel turno preliminare la FeralpiSalò elimina il SudTirol, avanti anche Modena, Palermo e Bari. Mentre le big della Serie A inizieranno direttamente dagli ottavi di finale. Derby possibili soltanto in finale: Milan e Inter, così come Lazio e Roma sono in parti diverse del tabellone.