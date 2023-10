Coppa Italia, Salernitana-Sampdoria: probabili formazioni e dove vederla in tv

Südtirol-Sampdoria, le probabili formazioni — Dopo aver affrontato Alberto Gilardino nella sua prima trasferta sulla panchina della Salernitana, Filippo Inzaghi ritroverà un altro compagno di mille battaglie, al Milan e in nazionale, come Andrea Pirlo. Il primo incrocio in assoluto tra i due campioni del mondo 2006 come allenatori vedrà scendere in campo formazioni rimaneggiate in vista dei rispettivi impegni di campionato, di sabato, che vedranno la Salernitana affrontare in casa il Napoli e la Samp ospitare il Palermo.

Nella Sampdoria, in verità, il turnover sarà ridotto alla luce delle tante assenze. Sicure comunque le presenze di Ravaglia in porta e di Conti in difesa, quest'ultimo al rientro dopo una lunga assenza. Chance in vista anche per Panada, Ricci, Delle Monache e La Gumina. Inzaghi invece farà rifiatare Dia e Candreva, dando spazio a chi ha finora giocato meno, come Ikwuemesi e Martegani. In porta Costil.

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Sambia, Gyomber, Bronn, Bradaric; Kastanos, Bohinen, Maggiore; Botheim, Martegani; Ikwuemesi. All. F. Inzaghi.

SAMPDORIA (4-3-1-2):Ravaglia; Conti, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Girelli, Askildsen, Ricci, Delle Monache; De Luca, La Gumina. All.: A. Pirlo.

Arbitro: Ivano Manganiello di Pinerolo

Südtirol-Sampdoria, dove vedere la partita — La gara tra Salernitana e Sampdoria, valida per il secondo turno di Coppa Italia, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Italia 1. Il match sarà visibile anche live in streaming su Mediaset Infinity.

