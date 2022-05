Coppa Italia, sarà Valeri a dirigere la finale

Deciso il fischietto per la finale tra Inter e Juventus

Ancora poche ore alla sfida di Coppa Italia tra Juventus e Inter valida per la finale del torneo. Bianconeri e nerazzurri si sfideranno in quella che sarà anche una rivincita rispetto ai recenti match disputati tra campionato e Supercoppa.

In mattinata, è stato anche decisa la direzione arbitrale. La gara tra le due formazioni verrà diretta dall'arbitro Valeri.

Sarà quindi Paolo Valeri , della sezione di Roma 2, il fischietto della finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter , in programma mercoledì sera, 11 maggio, all’Olimpico di Roma. Valeri verrà coadiuvato dagli assistenti di linea Giallatini e Preti, dal quarto uomo Sozza, dal VAR Di Paolo e dall’AVAR Abisso.

Staremo a vedere se l'esperto direttore di gara riuscirà a tenere a bada gli animi dei 22 in campo che, siamo sicuri, saranno fin da subito molto accesi con il trofeo in palio che sarebbe importantissimo da portare a casa per entrambe le squadre.