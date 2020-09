Coppa Italia secondo turno, dove vedere le partite in diretta e streaming oggi

La Coppa Italia ancora protagonista in questa settimana di calcio. Dopo la sfida del Monza di ieri, per oggi 30 settembre sono previste ben 19 partite valide per il secondo turno del torneo.

Si tratta di sfide a gara unica con tempi supplementari ed eventuali rigori in caso di parità. Saranno presenti tutte le squadre di Serie B in campo con ben 17 club di Serie C e altre 2 di D che si sono qualificate. Al programma odierno, però, mancherà Brescia-Trapani che non verrà disputata per le vicende societarie che stanno coinvolgendo i granata.

Coppa Italia secondo turno: dove vedere le partite oggi

Come detto, il programma odierno della Coppa Italia sarà ampio con diverse partite che potranno essere viste in diretta sui canali social delle rispettive compagini. Solamente due partite potranno essere viste in chiaro e in diretta tv sui canali Rai. Si tratta di Chievo-Catanzaro, in diretta sul Rai Sport, e Spal-Bari sempre sui canali Rai. Ecco le partite di oggi e il calendario completo. Nel prossimo turno entreranno in gioco anche le squadre di Serie A.

ORE 14 – Reggina-Teramo (la vincente sfiderà il Bologna).

ORE 15 – Cittadella-Novara (Spezia); Cosenza-Alessandria: (Reggiana o Monopoli); Cremonese-Arezzo (Cagliari); Frosinone-Padova (Fiorentina); Pisa-Juve Stabia (Entella o AlbinoLeffe).

ORE 15.30 – Pescara-Notaresco (Parma).

ORE 16 – Entella-AlbinoLeffe (Pisa o Juve Stabia); Venezia-Carrarese (Verona).

ORE 17 – Ascoli-Perugia (Brescia o Trapani); Empoli-Renate (Benevento); Vicenza-Pro Patria (Udinese).

ORE 18 – Chievo-Catanzaro (Genoa); Lecce-Feralpisalò (Torino); Pordenone-Casarano (Monza); Reggiana-Monopoli (Cosenza o Alessandria); Salernitana-Südtirol (Sampdoria).

ORE 20 – Brescia-Trapani (Ascoli o Perugia).

ORE 21 – Spal-Bari (Crotone).

