Coppa Italia, Sensi regala la qualificazione all’Inter che ribalta l’Empoli

Grande fatica per l'Inter che in casa ha battuto l'Empoli ai tempi supplementari con il punteggio di 3-2. Un successo che vale il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia. Match che i toscani hanno giocato bene nella ripresa quando è calata molto la squadra di Inzaghi che è stata rimontata, ma poi un destro di Sensi, prossimo acquisto della Sampdoria, ha spazzato via l'undici di Andreazzoli. Partita iniziata in salita per i nerazzurri che hanno perso Correa dopo 5' per un problema muscolare. Al suo posto è entrato Sanchez che al 13' segna la rete dell'1-0. Andreazzoli cambia nell'intervallo e a inizio ripresa Bajrami fa 1-1. Cutrone, con deviazione decisiva di Radu, ribalta il match. Nel finale l'Inter si è riversata all'attacco trovando il pareggio con Ranocchia con un eurogol in semi rovesciata. Ai supplementari nel primo tempo grande gol di Sensi che ha controllato e battuto il portiere toscano con un preciso tiro di destro per il 3-2 nerazzurro. Poi più nulla. L'Inter affronterà la vincente di Rona-Lecce.