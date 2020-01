Coppa Italia, serata perfetta per l’Inter: 4-1 al Cagliari e vola ai quarti

Quattro squilli per prendersi i quarti di finale. Quattro gol per dimostrare che l’Inter si candida come una seria pretendente per la vittoria della Coppa Italia. A San Siro il Cagliari viene spazzato via con un netto 4-1. La sfida si sblocca dopo appena 23 secondi: un retropassaggio errato da parte dei sardi lancia Lukaku in area che trafigge Olsen sul secondo palo. Lo stesso Lukaku sfiora il raddoppio poco dopo, ma il Var annulla tutto per fuorigioco millimetrico. Al 22′ il bis è regolare: è Borja Valero a siglare la rete con un tap in da distanza ravvicinata. Nella ripresa, l’Inter non si ferma e chiude i conti con Lukaku al 49′. Il Cagliari reagisce: palo con Nainggolan e poco dopo arriva il gol di Oliva al termine di una bella azione. All’80’ Ranocchia fissa il punteggio sul 4-1 sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Cagliari demolito e in crisi nera. L’Inter affronterà la vincente del match tra Fiorentina e Atalanta.