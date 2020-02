Coppa Italia Serie C, Juventus U23 in finale dopo l’impresa contro la Feralpisalò

La Juve approccia benissimo alla sfida. I ragazzi di Pecchia scendono in campo aggressivi e concentrati per indirizzare subito la gara e provare a ribaltare il 2-0 dell’andata e gli sforzi vengono premiati al 14′. Azione di Del Sole, chiuso dalla difesa avversaria, con la sfera resta nella disponibilità di Marchi: conclusione da fuori area di prima intenzione e bianconeri in vantaggio.

Il gol dà ulteriore energia, la pressione alta continua a essere una costante e la FeralpiSalò fatica a reagire. Ci provano, così, Del Sole, Marchi e Brunori, senza riuscire, però, a costruire un’altra occasione nitida. Gli ospiti provano ad affacciarsi dalle parti di Nocchi al 33′, ma il portiere bianconero è attento sulla punizione di Maiorino. Si va a riposo in vantaggio 1-0.

Al rientro dagli spogliatoi, ancora Maiorino spaventa Nocchi, ma la sua conclusione finisce a lato, poi, al 59′, un lampo illumina il Moccagatta. La firma è di Luca Zanimacchia, che con una punizione capolavoro scrive il 2-0 e ristabilisce l’equilibrio in ottica qualificazione.

Due minuti più tardi serve lo zampino di Nocchi per non vanificare un’ora di altissimo livello: il portiere bianconero è superlativo sul solito Maiorino. La Juve rifiata, senza rinunciare ovviamente ad attaccare, ma rischia all’85’ sulla conclusione dalla distanza di Ceccarelli, che finisce a lato di poco. Finirebbe in porta, invece, la seconda punizione perfetta di giornata di Zanimacchia all’ultimo istante dei tempi regolamentari, ma Liverani si salva con la punta delle dita.

La Juve inaugura i tempi supplementari con la stessa grinta esibita nel corso della gara. Al 5′ Marques semina avversari, ma Liverani gli nega la gioia del primo gol in bianconero, poi, sul corner seguente, Caracciolo rischia l’autogol, prima di un’altra occasione su cui Liverani è attento.

Si potrebbe cominciare a pensare ai rigori, a riflettere sulla gestione delle energie, ma vince ancora una volta la voglia di prendere la penna e scrivere la propria storia. Così Zanimacchia fugge via, inarrestabile, per guadagnarsi il rigore del possibile 3-0. Il pallone pesa, ma lui non fa una piega: doppietta personale e rimonta completata. Con il poker di Rafia come punto esclamativo di una gara da applausi.

Mai una seconda squadra era approdata in finale di Coppa Italia: ancora una volta una prima volta storica è a tinte bianconere.