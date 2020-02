Coppa Italia Serie C, la Ternana resiste a Catania e va in finale

Il Catania, forse con la testa altrove dopo le notizie extra calcio della mattina, non è riuscito a fare l’impresa nella semifinale di ritorno di Coppa Italia di Serie C. Al Massimino la Ternana forte del 2-0 al Liberati, ha saputo resistere ai tentativi dei padroni di casa di andare in gol portando a casa uno 0-0 che apre le porte per la finale con la Juventus U23. Rossazzurri che hanno spinto con buone trame di gioco e tanta intensità ma si è notata parecchia difficoltà in zona offensiva. Il portiere umbro ha salvato anche la propria porta con qualche intervento prodigioso dando coraggio ai propri compagni. Finale molto nervoso con l’espulsione di Silvestri per una gomitata a calciatore avversario e poi scontri verbali tra tutti i componenti della panchina.