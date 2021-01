Coppa Italia, si parte con il derby milanese martedì. Orari e copertura tv dei quarti

Chiusasi oggi la domenica di Serie A con l’ultima giornata di andata, il calcio non si ferma. Da martedì grandi sfide di Coppa Italia a cominciare dal derby della Madonnina. Dopo quello per il “titolo” di campione di inverno andato al Milan, tra due giorni sarà faccia a faccia sul campo: martedì, alle 20.45 a San Siro e su Rai 1, Inter e Milan si sfideranno in gara secca per i quarti e di Coppa Italia. Mercoledì in programma Atalanta-Lazio (ore 17.45, Rai2) e Juve-Spal (ore 20.45, Rai1); giovedì Napoli-Spezia (ore 21, Rai2).