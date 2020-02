Coppa Italia, sorpresa Napoli: Inter battuta in casa 1-0, decide Fabian Ruiz

La prima gara di andata delle semifinali di Coppa Italia regala il primo colpo di scena. A San Siro salta il fattore campo e il Napoli festeggia una vittoria importantissima. Cade tra le mura amiche l’Inter, battuta per 1-0. Nel primo tempo regna l’equilibrio. L’Inter intasa gli spazi di fronte al palleggio del Napoli, ma appena può cerca di pungere in contropiede. Mertens, per gli azzurri e Lautaro Martinez per i padroni di casa prendono le misure alla porta avversaria. L’occasione migliore capita sui piedi di Zielinski, stregato da un ottimo Padelli in uscita. Nella ripresa i nerazzurri aumentano il ritmo, ma non riescono a sbloccare il risultato. Lukaku colpisce di testa in mischia, senza incidere e agevolando la parata di Ospina. Al 56′ Fabian Ruiz inventa un gol pazzesco: sinistro a giro sul secondo palo dal limite dell’area. Padelli battuto, Napoli avanti 1-0. L’Inter sfiora il pari all’80’ con Lukaku che colpisce in mischia: si salva ancora Ospina. Eriksen guida l’assedio finale. La squadra di Conte colleziona angoli, ma non punge la porta avversaria. L’ultima occasione capita sui piedi di Lautaro, che viene chiuso in area da Ospina. Finisce 1-0. Per il Napoli è un importantissimo passo in avanti per verso la finale di Roma. L’Inter invece sarà chiamata alla rimonta al ritorno al San Paolo.