Il calcio torna in tv. Prima della ripresa del campionato, ecco la Coppa Italia con le semifinali di ritorno che vedranno impegnate Juventus, Milan, Napoli e Inter. Sono stati appena svelati gli orari delle due gare che si terranno venerdì 12 giugno e poi sabato 13.

Come scrive il profilo ufficiale di Radio 1 Rai, le partite Juventus-Milan di venerdì e Napoli-Inter di sabato verranno trasmesse in diretta in chiaro a partire dalle 21.