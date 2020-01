Coppa Italia, Milan formato super: rossoneri ai quarti, Spal eliminata 3-0

Il Milan torna a vincere e convincere. I rossoneri dominano la sfida di Coppa Italia contro la Spal con un netto 3-0. Fin dall’inizio è un monologo degli uomini di Pioli. Il portiere degli emiliani Berisha argina la conclusione di Castillejo, ma non può nulla su perfetto tiro di Piatek al 20′, lanciato da un super Bennacer. Il vantaggio esalta San Siro e galvanizza il Milan. Al 43′ arriva il raddoppio: Castillejo piazza una conclusione a giro sul secondo palo imparabile per il portiere. Nella ripresa non cambia la musica. La Spal continua a subire il forcing del Milan. Berisha si supera in due circostanze, ma si arrende a Theo Hernandez al 68′ che fissa il punteggio sul definitivo 3-0. Pioli sorride: il Diavolo rossonero è ai quarti di finale.