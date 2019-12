Coppa Italia, Udinese agli ottavi: Bologna battuto 4-0

Sarà l’Udinese a sfidare la Juventus negli ottavi di Coppa Italia. Alla Dacia Arena i friulani spazzano via un Bologna opaco, lontano parente della formazione che si è imposta sul campo del Napoli domenica. La squadra di Gotti disputa un ottimo primo tempo e al 45′ è già in vantaggio di due reti. A sbloccare il risultato ci pensa Barak che recupera un pallone gestito male da Lasagna e infila l’incolpevole Da Costa con un tiro all’angolo destro. Sul finire della prima frazione arriva il raddoppio ad opera di De Maio, bravo a tagliare la difesa avversaria per presentarsi a tu per tu con il portiere avversario. Nel secondo tempo il Bologna cerca timidamente di farsi vedere in attacco, ma è l’Udinese ad avere le occasioni migliori. Da Costa si supera su Pussetto, mentre non può nulla su Mandragora che lo infila con una conclusione precisa. Poco dopo Lasagna sbatte contro l’ennesima prodezza del portiere rossoblu, ma si rifà con un meraviglioso sinistro a giro sul secondo palo. Può bastare così: l’Udinese conquista il pass per gli ottavi meritatamente.