Coppa Italia, Venezia e Torino solo ai rigori fanno fuori Frosinone e Cremonese

I rigori hanno consegnato il pass per i sedicesimi di finale

Le ultime due sfide di Coppa Italia per i trentaduesimi di finale si sono risolte solo dopo i calci di rigore. Prima il Venezia ha eliminato il Frosinone dal dischetto visto che i 120' non sono bastati per assegnare la squadra vincente e l' 1-1 è rimasto inchiodato. Alla lotteria dei calci di rigore il Frosinone cede al Venezia al 18° rigore totale con il punteggio finale di 8-7 (9-8 dopo l’1-1 ai supplementari). Errore decisivo di Gatti e gol-qualificazione di Ebuhei. Il Frosinone esce a testa alta. Dopo aver tenuto in scacco il Venezia per larghissimi tratti dei 120’. Nei supplementari il vantaggio di Gori al 3’ del pts e poi il pari al 10’ del pts da parte di Di Mariano su rigore. I tempi regolamentari si erano invece chiusi sul pari a pari a reti bianche ma a recriminare – come nel primo tempo regolamentare – era stata ancora la formazione giallazzurra che – dopo aver sfiorato il vantaggio con Maiello (destro fuori di un niente) e con Ciano (palo pieno con un sinistro al fulmicotone) – nella ripresa ha continuato a dettare legge sfiorando il vantaggio con Rohden (pallone alzato a porta vuota) e con un tris di tiri in sequenza salvati dalla difesa di casa.

Venti secondi nella ripresa e Carnesecchi esce dall’area di rigore in scivolata per sbarrare la strada a Rauti, lanciato a rete da un compagno. Al 6’ ripartenza ospite con Valzania che apre per Zanimacchia, l’esterno pesca Baez in area che alza sopra la traversa. Al 9’ incomprensione tra Carnesecchi e Okoli, irrompe Rauti che non inquadra la porta. Al 12’ accelerazione di Singo per Pjaca, il suo sinistro carambola in angolo. Al 18’ la Cremo resta in dieci per l’espulsione di Baez che rimedia la seconda ammonizione della sua partita. Al 33’ Crescenzi recupera palla e sgroppa sulla sinistra prima di servire Vido che allunga per Castagnetti, palla alta. Al 37’ tirocross di Singo sul quale non arrivano compagni. Al 44’ buona azione grigiorossa con Vido che aggancia in area e poi alza sopra la traversa. Durante il primo dei 10 minuti di recupero Verdi impegna Carnesecchi che respinge con i pugni. Al 52’ Carnesecchi vola ed alza in angolo il tiro a girò di Aina. Il Torino intensifica la pressione e chiama il portiere grigiorosso alla terza parata decisiva su un gran diagonale di Mandragora. Si va ai supplementari. Nel primo tempo supplementare è Buongiorno a sfiorare la rete al 12’ con un colpo di testa fuori di non molto. Un minuto dopo è Segre a chiamare Carnesecchi alla parata di piede per allontanare un pericoloso diagonale. Al 4’ del secondo tempo supplementare altro colpo di testa di Buongiorno alto sulla traversa. Al 12’ Carnesecchi respinge il rigore calciato da Mandragora (fallo di Fiordaliso su Aina) e tiene in corsa i grigiorossi. Si va ai rigori.