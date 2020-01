Cremonese, Rastelli: “Risultato troppo duro, lavoreremo sul mercato”

La Cremonese crolla al cospetto della Lazio. I grigiorossi vengono eliminati agli ottavi di finale con un netto 4-0. Queste le parole del tecnico Massimo Rastelli: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi: hanno fatto tutto quello che potevano fare in partita. E poi, oltre al divario tecnico, per noi oggi era la prima gara ufficiale dopo la sosta. Dispiace aver preso i primi due gol su due cross da trequarti. Il 4-0 ci penalizza troppo per quanto visto in campo, è eccessivamente severo. Modulo? Sono gli interpreti che esaltano il sistema di gioco. La squadra è stata costruita in un certo modo, stiamo ragionando per cercare di far entrare nell’organico determinate caratteristiche. Non mi sono mai fossilizzato sui moduli. L’anno scorso col 3-5-2 abbiamo fatto bene, mentre in questo girone d’andata abbiamo avuto un andamento altalenante”.

INZAGHI -“Non gli avrei dato mezza lira, ma perché lo ho conosciuto da ragazzo giocherellone. Ora sta dimostrando il suo valore in personalità e nel carisma. Ha sempre la lucidità di capire i momenti di una stagione. Gli auguro ogni bene”.

MERCATO – “Abbiamo quindici giorni davanti, sono tornato da poco. Qualche chiacchierata l’abbiamo già fatta, nei prossimi giorni vedremo meglio cosa fare. Ora però devo pensare alla squadra, sabato avremo una gara delicatissima che è la prima del girone di ritorno. Il direttore cercherà di fare il suo lavoro”.