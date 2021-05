Dal Pino: “Chiesti 1000 tifosi per l’Inter. Juve e Superlega…”

Dal Pino ha preso parola prima della finale di Coppa Italia

Nel prepartita della finale di Coppa Italia tra Atalanta-Juventus, ha preso parola anche il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, intervenuto a Rai Sport: "Bellissimo avvicinarsi allo stadio e sentire il rumore dei tifosi. Speriamo domenica di consegnare lo scudetto all'Inter in presenza del pubblico anche in quell’occasione. Abbiamo chiesto mille tifosi. Poi gli Europei, poi la prossima stagione. Non c'è motivo di pensare di continuare con la situazione attuale. Speriamo di avere il pubblico quasi in condizione di normalità. Il Paese sta facendo grandi sforzi".

SU SUPERLEGA E JUVE -"Il campionato italiano è bellissimo, si è arrivati all’ultima partita per decidere chi va in Champions League. Complimenti a tutte le squadre che lottano, alla Juve e all’Atalanta per aver raggiunto la finale di Coppa Italia. Superlega? Il calcio ha bisogno di sostenibilità. Se ci sono stati dei malumori, come la Superlega, vanno intercettati, capiti e vanno date soluzioni. Questo è uno sport e bisogna trovare la via giusta insieme".