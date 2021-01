Empoli, Cozzi: “Risultato negativo, ma abbiamo raggiunto il nostro obiettivo”

L’Empoli accarezza il sogno dell’impresa agli ottavi di Coppa Italia. La formazione toscana, però, deve arrendersi al cospetto del Napoli, più cinico nei momenti cruciali della partita. La squadra di Alessio Dionisi esce comunque a testa alta.

BILANCIO

Tocca al vice allenatore Paolo Cozzi commentare la gara ai microfoni di Rai Sport: “L’obiettivo di questa partita era quella di confrontarci con quelli bravi e far fare ai nostri giovani un’esperienza bella contro una delle migliori squadre della Serie A. Non ci siamo snaturati, ci siamo riconosciuti, quindi il nostro obiettivo è stato raggiunto. Il risultato è negativo, ma la prestazione è positiva. Il fatto che negli anni si è consolidata una società organizzata, che punta sul settore giovanile e ha le strutture adeguate. Il club ha investito ed è cresciuto con questa mentalità. L’obiettivo è stupire. Volevamo fare un campionato di vertice ringiovanendo la rosa e siamo la rosa più giovane della categoria. Per ora quindi l’obiettivo è centrato, ma ora viene il difficile. Quando sei la prima della classe in Serie B tutti ti affrontano in modo diverso. Dovremo essere all’altezza della posizione che abbiamo, confermandoci di settimana in settimana”.