Eurogol di Chiesa e la Juventus batte il Monza 2-1 e va ai quarti

Chiesa giustizia il Monza e porta la Juventus ai quarti di finale di Coppa Italia. Una rete bellissima del numero 7 (tornato al gol dopo quasi un anno) al minuto 78 consente alla squadra bianconera di andare avanti nella competizione e affrontare la Lazio nel turno successivo. Stasera allo Stadium si è visto un Monza combattivo e una Juve in difficoltà anche se l'undici di Allegri ha avuto più possesso palla. Sotto gli occhi del nuovo presidente Gianluca Ferrero, la squadra di Allegri (squalificato) approccia bene il match e passa in vantaggio con un colpo di testa di Moise Kean. Reazione del Monza con un altro colpo di testa firmato da Valoti sugli sviluppo di un corner. I bianconeri nella ripresa vengono scossi dai cambi e trovano un nuovo vantaggio con Chiesa che converge in area dopo aver resistito a una trattenuta e pennella un tiro a giro che si insacca nell'angolo opposto. La Juve dimentica così la scoppola del Maradona contro il Napoli.