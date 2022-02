La Fiorentina batte l’Atalanta e conquista la semifinale di Coppa Italia

Gol al 94' della Fiorentina che ha steso l'Atalanta 3-2

A sorpresa la Fiorentina elimina l'Atalanta vincendo a Bergamo per 3-2 nel match dei quarti di finale di Coppa Italia. In avvio non sbaglia Piatek su rigore (fallo di De Roon su Gonzalez dopo l'intervento del Var). Rimedia Zappacosta alla mezz'ora con un destro all'incrocio. Prima dell'intervallo palo di Boga che la ribalta nella ripresa. Altro penalty per i viola: Musso respinge il tiro di Piatek che segna sulla ribattuta. Traversa di Zappacosta, espulso Martinez Quarta. Non sbaglia Milenkovic al 93'. Viola in semifinale dove affronteranno la vincente di Juventus-Sassuolo.