Fiorentina-Inter in diretta tv e streaming: dove vedere il match oggi

Fiorentina-Inter si gioca questo pomeriggio di mercoledì 13 gennaio 2021 alle ore 15.00. Si tratta del match di Coppa Italia valido per gli ottavi di finale. Chi vince, sfida il Milan vittorioso contro il Torino.

Fiorentina-Inter, le probabili formazioni

Qualche cambio di formazione rispetto ai titolari che si vedono in campionato. No a stravolgimenti, però, perché entrambe le squadre vogliono giocarsi la possibilità di arrivare fino in fondo alla competizione. La Fiorentina di Prandelli dovrebbe affidarsi a Terracciano; Milenkovic, Martinez Quarta, Igor; Venuti, Amrabat, Borja Valero, Biraghi; Callejon, Castrovilli; Vlahovic. L’Inter di Conte, invece, a Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Sensi, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez.

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Milenkovic, Martinez Quarta, Igor; Venuti, Amrabat, Borja Valero, Biraghi; Callejon, Castrovilli; Vlahovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Sensi, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lautaro.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita tra Inter e Fiorentina, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si giocherà come detto oggi mercoledì 13 gennaio, con il calcio d’inizio in programma alle ore 15.00. Il match andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze e come tutte le partite di Coppa Italia, anche questa sarà un’esclusiva della Rai, che detiene i diritti della competizione.

La partita tra i Viola e i nerazzurri sarà visibile su Rai Uno, con post-partita e interviste dei protagonisti sul canale Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre). La partita ovviamente sarà visibile anche in live streaming sulla piattaforma Rai Play. Basterà scaricare l’applicazione da tablet o da smartphone, oppure collegarsi al sito ufficiale dI Rai Play da computer.