Fiorentina, Italiano: “A Torino dobbiamo cercare di fare un’impresa”

Domani la gara di ritorno di semifinale Coppa Italia fra la Juventus e la Fiorentina. Al Franchi finì 1-0 per i bianconeri che dunque sono favoriti per l'accesso alla finale. Il tecnico viola Vincenzo Italiano ha presentato la partita di Torino: "Penso che sia una partita dove chiaramente pesa tanto il risultato dell'andata, nonostante l'ottima prestazione. Non siamo riusciti a essere concreti, ma sarà una partita totalmente diversa. Dobbiamo andare a casa loro cercando di ottenere qualcosa di impossibile, sfruttando ogni palla e difendendo con attenzione. Poi speriamo in un pizzico di buona sorte. Al momento stiamo bene, andiamo a giocarcela ma a Torino dobbiamo cercare di fare un'impresa. Non avremo Castrovilli e purtroppo l'infortunio è grave, perderemo uno dei giocatori più in forma al momento. Ho parlato con lui, capita a tutti i migliori. Dispiace perché stava crescendo, ma tornerà come prima perché è un ragazzo straordinario. Con calma e pazienza lo rivedremo come in questa stagione, un grande in bocca al lupo".