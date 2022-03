Fiorentina-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21

Redazione ITASportPress

Fiorentina-Juventus si gioca oggi, mercoledì 2 marzo alle 21 per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Sfida molto sentita tra le due tifoserie soprattutto visti i recenti movimenti di calciomercato che hanno portato il bomber Dusan Vlahovic a cambiare maglia passando da quella Viola a quella bianconera.

Fiorentina-Juventus, probabili formazioni

Italiano e Allegri proveranno a mandare in campo la migliore formazione possibile tenendo conto anche del weekend i campionato. Questi i possibili 22 di Fiorentina-Juventus di oggi:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Sottil. All. Italiano.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, de Ligt, De Sciglio; Aké, Locatelli, Arthur, Rabiot, Pellegrini; Vlahovic, Morata. All. Allegri.

Dove vedere il match

Fiorentina-Juventus verrà disputata come detto questa sera 2 marzo 2022 alle ore 21 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Per vedere la partita in televisione si potrà fare affidamento su Mediaset.

Da quest'anno la nota emittente trasme in diretta e in esclusiva i match di Coppa Italia. Anche Fiorentina-Juventus, infatti, sarà visibile e potrà essere seguita anche in chiaro su Canale 5.

Per gli appassionati che vorranno vedere la sfida tra Viola e bianconeri in streaming ci saranno due possibilità. Mediaset consentirà di assistere alla sfida del 'Franchi' anche in diretta streaming attraverso il sito Sportmediaset.it oppure attraverso il servizio Mediaset Play, accessibile tramite portale con pc o notebook, oppure fruibile da smartphone o tablet dopo aver scaricato l'app dedicata.