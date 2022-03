Fiorentina sciupa e la Juventus la punisce al 90′

Decisiva un'autorete di Venuti

Grazie a una autorete nel finale di gara di Venuti, la Juventus è passata a Firenze vincendo per 1-0 nel match di andata della semifinale di Coppa Italia. Nel primo tempo occasioni per Bonaventura e Ikoné, il primo tiro dei bianconeri arriva solo al 43', con il tentativo di Vlahovic smorzato da Milenkovic. Nella ripresa la clamorosa occasione sprecata da Ikoné che colpisce il palo da buonissima posizione, poi Vlahovic impegna Terracciano con un pallonetto. Infortunio per Odriozola. Finale con la Juventus che raramente si è fatta vedere dalla parti di Terracciano ma poi la rete al 90' bianconera scaturita da un maldestro tocco di Venuti che spedisce nella propria porta un rasoterra forte e teso di Cuadrado dalla destra. Ritorno il 21 aprile a Torino ma la Juve ha un piede e mezzo in finale.