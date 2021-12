Fiorentina supera il Benevento e agli ottavi affronterà il Napoli

Passa la Viola agli ottavi di finale ma un bel Benevento nella ripresa ha spaventato la squadra di Italiano

La Fiorentina al Franchi ha battuto stasera il Benevento col punteggio di 2-1 nel match dei sedicesimi di Coppa Italia. Non facile il compito per i viola che hanno subito la spinta dei campani. La Fiorentina parte forte e sblocca il risultato al 19' grazie a un colpo di testa di Milenkovic. Il Benevento risponde e va vicino al pari con Acampora. Kokorin ha la chance del raddoppio ma la spreca. Nel finale di frazione Moncini impegna Rosati. A inizio ripresa Sottil raddoppia per la squadra di Italiano, ma Moncini accorcia. Al Franchi è finita 2-1 e la Fiorentina negli ottavi di finale affronterà il Napoli.