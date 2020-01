Gasperini furioso: “Non ho mai insultato nessuno, qui superato il limite”

Gian Piero Gasperini è una furia. E non c’entra solamente l’eliminazione della sua Atalanta dalla Coppa Italia per mano della Fiorentina. C’entrano i tanti insulti arrivati dagli spalti nei suoi confronti. Il tecnico dei nerazzurri sbotta pesantemente e senza mezze misure: “I figli di p… saranno loro. Mia madre ha fatto la guerra per dare la libertà e la parola a quei deficienti che mi hanno insultato. Io non ho mai insultato nessuno, questo è un insulto che va al di là dello sport. Per quanto riguarda la partita, uscire in questo modo ci dispiace, avevamo creato i presupposti per superare il turno anche in una giornata di difficoltà”.