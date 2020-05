Gattuso ha conquistato il Napoli: il messaggio alla squadra

Il calcio in Italia è pronto a ripartire, ma c’è chi non ha mai realmente smesso come Gennaro Gattuso. Il tecnico del Napoli ha studiato e si è concentrato per riprendere al meglio dopo lo stop forzato. L’obiettivo del mister dei partenopei è quello di far volare la squadra azzurra, se non in campionato, almeno in Coppa Italia.

Nonostante le polemiche in corso sulle date della ripresa della competizione, Gattuso ha già mandato il suo messaggio alla squadra: “Prendiamoci la Coppa”. Sono queste le parole d’incitamento che il mister ha rivolto ai suoi. Come scrive il Corriere dello Sport, l’ex Milan ha già conquistato i ragazzi e la città e adesso punta ad alzare un trofeo. La Coppa Italia è alla portata. Gattuso la vuole e i suoi calciatori sono con lui…