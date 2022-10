Genoa, Badelj: “Importante vincere in Coppa Italia. Dedica va a…”

Successo importante per il Grifone in Coppa Italia contro la Spal.

Milan Badelj , centrocampista del Genoa , ha parlato a Mediaset della vittoria del suo Grifone in Coppa Italia contro la Spal che ha permesso agli uomini di Blessin di passare agli ottavi di finale dove ci sarà ora la Roma.

Il calciatore ha commentato: "Era importante vincere perché le coppe sono sempre difficili da giocare per la pressione, siamo entrati bene in partita. Ci è mancato solo il secondo gol per chiudere la partita".