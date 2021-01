Genoa, Ballardini: “Mi tengo la prestazione. Peccato per i primi 20 minuti…”

Il Genoa sfiora l’impresa in casa della Juventus in Coppa Italia. I bianconeri passano solo ai tempi supplementari. Il tecnico Davide Ballardini commenta la prestazione ai microfoni di Rai Sport: “A parte i primi 20 minuti, quando siamo stati troppo timidi, la squadra è cresciuta nel gioco. Siamo diventati padroni del campo. Ci teniamo la bella prestazione. Sappiamo di avere una rosa di ragazzi seri, che si impegnano per crescere. Le difficoltà sono tante. Stasera si è visto questo, a conferma della serietà. Questo è un bel segnale. Strootman penso sia un innesto importante con motivazioni importanti. Il campionato italiano è straordinariamente difficile”.