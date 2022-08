Genoa-Benevento, le formazioni ufficiali

Alle 17.45 il Genoa scenderà in campo per la prima ufficiale al Ferraris. Il Grifone nel match dei trentaduesimi di Coppa Italia affronterà il Benevento. Questi i ventidue che daranno il via alla partita:

Genoa (4-2-2-2) : Martinez; Hefti, Dragusin, Bani, Sabelli; Badelj (C), Frendrup; Portanova, Gudmundsson; Ekuban, Coda. A disposizione : Semper, Vodisek, Czyborra, Melegoni, Vogliacco, Favilli, Candela, Yeboah, Jagiello, Cassata, Besaggio, Yalcin, Masini, Kallon, Galdames. All. : Alexander Blessin.

Benevento (4-3-3) : Paleari; Foulon, Pastina, Glik, Letizia (C); Acampora, Viviani, Koutsoupias; Vokic, Forte, Improta. A disposizione : Manfredini, Lucatelli, El Kaouakibi, Masciangelo, Karic, Tello, Farias, Thiam Pape, Insigne, La Gumina, Ionita, Talia, Sanogo, Barba, Capellini. All. : Fabio Caserta.

La sfida tra Genoa e Benevento per vederla in diretta tv basterà sintonizzarsi su Canale 20. In questo modo si potrà seguire il secondo turno eliminatorio del torneo. Per chi preferisse la diretta streaming, questa è prevista su Mediaset Infinity, app disponibile su tablet e cellulare o da pc e notebook attraverso il sito ufficiale. L'applicazione è disponibile anche sulle Smart Tv e sulle console per videogiochi.