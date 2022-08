Genoa, Blessin: “Arrabbiato per come abbiamo difeso ma bene nel primo tempo”

Il Genoa è riuscito a passare il turno di Coppa Italia avendo battuto al Ferraris il Benevento col punteggio di 3-2. Un risultato che per numero di occasioni create, sta stretto ai rossoblu. Il tecnico del Grifone, Alexander Blessin non è del tutto soddisfatto della prova dei suoi ragazzi: "Sono arrabbiato per alcune cose che non mi sono piaciute. Dovevamo difendere meglio, questo mi fa arrabbiare anche perchè quei due gol subiti hanno rimesso in gioco gli avversari. Sono però soddisfatto in parte perchè soprattutto nel primo tempo ho visto una buona gara. Abbiamo creato ma poi c'è stato un calo di concentrazione che non deve esserci. Ci siamo abbassati troppo e questo mi dà più fastidio. Dobbiamo essere più furbi. Sappiamo a che punto siamo, dobbiamo stare con i piedi per terra, c'è molto da lavorare. Diciamo che siamo al 70-80% siete contenti? Il più è fatto". Sul bomber Coda il pensiero finale di Blessin: "Massimo ha qualità, si vede quando ha la palla sa leggere il gioco. Fa migliorare anche i compagni di squadra ed è quello di cui abbiamo bisogno".