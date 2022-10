Genoa, Blessin: “Contento del passaggio del turno ma potevamo fare meglio”

Troppo facile questa sera il compito del Genoa che ha battuto la Spal per 1-0 a Marassi accedendo agli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Alexander Blessin in conferenza stampa ha analizzato il match: "Abbiamo centrato l'obiettivo che ci dà maggiore autostima e poi vincere aiuta a vincere. E' importante che si veda anche la crescita della squadra ma non è stata la migliore prestazione in fase offensiva. Abbiamo dominato nel primo tempo con il 70% di possesso palla. Nel secondo tempo siamo mancati nel secondo gol, abbiamo avuto occasioni. Siamo stati attenti nella fase difensiva, siamo stati poco lucidi nella fase offensiva ma cosa più importante, dare minutaggio a chi ha giocato meno. La prestazione è stata buona, sono contento di questo. Abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo un gruppo ridotto attualmente. Sono contento del passaggio del turno, di giocare all'Olimpico contro la Roma. Ora concentriamoci sulla prossima partita contro la Ternana".