Genoa, Gilardino: “Peccato per il risultato ma contro la Roma fatto buona gara”

Il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino ha commentato la prestazione dei rossoblù contro la Roma in Coppa Italia: "Non sono soddisfatto del risultato ma contento della prestazione dei miei ragazzi. Sapevamo di affrontare una Roma forte e strutturata che ha fatto tanti gol su calcio piazzato e noi siamo stati bravi su queste situazioni. Un atteggiamento buono e faccio i complimenti ai ragazzi, peccato solo per il risultato ma chi ha giocato hanno fatto molto bene. I rossoblù sono stati bravi a interpretare questa gara con equilibrio e concretezza e lavoriamo per mantenere questa positività. Adesso archiviamo la Coppa Italia e ci prepariamo alla partita con il Venezia. In campionato ci proveremo perchè l'obiettivo è la promozione in Serie A, ma non facciamo programmi e pensiamo partita per partita. Il Genoa ha valori importanti e una precisa identità".