Genoa, Maran: “Pensavamo ancora a Udine, ma vincere il derby dà fiducia”

Un’altra rimonta, stavolta vincente. Il secondo derby di Rolando Maran sulla panchina del Genoa si rivela quello buono per assaporare una gioia straordinaria. Con questo successo, infatti, il Grifone elimina la Sampdoria dalla Coppa Italia.

LE PAROLE DI MARAN

Lo stesso Maran ha commentato la vittoria dei rossoblu ai microfoni del canale ufficiale del club: “La vittoria ci dà tanta carica perché venivamo da un periodo difficile. Domenica dopo la partita ho detto che avevamo messo il primo mattone per costruire qualcosa di importante in questa ripresa di campionato. Oggi dovevamo dare continuità a quella prestazione e l’abbiamo fatto. Più nel secondo tempo, mentre nel primo siamo entrati ancora col macigno del gol annullato a Udine all’ultimo minuto. Siamo andati sotto, ma lì sono venuti fuori i veri valori di questa squadra a livello morale e tecnico. Siamo riusciti ad essere più aggressivi, a toglierci di dosso le paure e a fare le cose come la facciamo in allenamento. Tante volte non siamo riusciti a portare in campo quello che proviamo in allenamento, mentre oggi ci siamo riusciti nel secondo tempo e dobbiamo farlo sempre. Oggi non era semplice, ma i ragazzi sono riusciti a mettere in campo una prestazione in grado di conquistare una vittoria meritata. Non c’è stato tanto bisogno di motivarli. Eravamo frenati e ho cercato di liberarli, aiutandoli nelle cose in cui trovavano difficoltà. Le vera reazione è arrivata da loro: sono riusciti a tirare fuori una prestazione per la quale gli faccio i complimenti, perché in un momento particolare hanno tirato fuori aspetti morali molto importanti”.